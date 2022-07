'A mais bagunçada da história', projeta Adolfo Menezes sobre eleição

A menos de dois meses das eleições, o prognóstico é de que a caminhada até as urnas eletrônicas será diferente da de outros anos, segundo Adolfo Menezes (PSD). O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) acredita que este será o pleito “mais bagunçado e mais caro da história”.

“Antes, você tinha um valor de R$ 16 milhões em emendas para dividir em 40 cidades que você fazia campanha. Todo mundo tinha isso, a gente sabia. Hoje, com a dinheirama rolando no orçamento secreto, tem deputado com coisa de R$ 200 milhões. Quem não está, para entrar, vai ter que ganhar na mega-sena”, disse Adolfo Menezes em entrevista na rádio Metrópole FM, na manhã desta segunda-feira, 25.

As preocupações com a influência que o orçamento secreto pode ter no resultado eleitoral e as insinuações de Jair Bolsonaro (PL) sobre a credibilidade das urnas eletrônicas, porém, não são assuntos que tiram a esperança do deputado estadual da base aliada de Rui Costa (PT).

“Acredito que a nossa democracia, pujante como é, vai continuar. O povo brasileiro é livre. Acredito que isso [ameaça de golpe] não vai prosperar, pois a maioria desse país quer continuar em uma democracia. Em janeiro, com um novo presidente, o Brasil terá dias diferentes”, acredita o apoiador de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).