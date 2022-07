Alexandre de Moraes quer se aproximar de militares

Assim que se iniciarem as campanhas políticas, no próximo dia 16, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terá um novo presidente. Alexandre de Moraes assume o comando da corte e a responsabilidade pela realização do pleito, com o objetivo de garantir a tranquilidade dos eleitores e a credibilidade no processo de votação.

Para isso, Moraes pretende buscar aproximação com as Forças Armadas, sem, no entanto, demonstrar qualquer tipo de fragilidade ou subserviência, preservando, assim, o papel de cada instituição e evitando a desinformação que possa tumultuar o processo eleitoral.

Ministros do TSE e generais do Alto Comando das Forças Armadas acreditam numa a boa relação entre Moraes e militares e na reabertura do diálogo entre a corte e o Ministério da Defesa, arranhada desde que o tribunal rejeitou sugestões, apresentadas pelas Forças Armadas em maio último, para alterar as eleições.

Os vetos foram uma resposta às declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) que vem promovendo ataques às urnas eletrônicas. Na negativa, os técnicos do TSE disseram que os militares confundiram conceitos e erraram cálculos ao apontar risco de inconformidade em testes de integridade das urnas.

Moraes tem um sólido relacionamento com generais das Forças Armadas, construído nos períodos em que foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, na gestão do ex-governador Geraldo Alckmin, e ministro da Justiça, no governo Michel Temer.

No STF (Supremo Tribunal Federal), Moraes foi procurado por ministros da Defesa do governo Bolsonaro para aparar arestas, enquanto o Palácio do Planalto evitava contatos diretos com o ministro. Em junho de 2020, em meio à crise causada pelo inquérito das fake news, o então ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, foi até a casa de Moraes, em São Paulo, para costurar uma pacificação entre os Poderes.

O general Paulo Sérgio Nogueira, atual ministro da Defesa, também procurou o magistrado do STF em outubro de 2021, após assumir o cargo de comandante do Exército. O movimento buscava reconstruir pontes depois dos ataques feitos por Bolsonaro nas manifestações do 7 de Setembro.

Em decisões que tomou quando assumiu interinamente a presidência do TSE, entre 2 e 17 de julho, foi rígido em relação a casos de fake news e também em pedidos de políticos suspeitos de fraudes ou de irregularidades com dinheiro público. Moraes já apontou que seria "rápido e rigoroso" em relação a notícias fraudulentas que tratam das eleições e de candidatos.