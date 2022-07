Ângelo Coronel aparece e prega otimismo em crescimento de Jerônimo

Quem é vivo, sempre aparece. Após sumiço dos eventos de pré-campanha de Jerônimo Rodrigues, o senador Ângelo Coronel (PSD) esteve presente na convenção de oficialização de candidatura do petista neste sábado, 30, no Parque de Exposições.

Ao ser questionado sobre a sua ausência, Coronel afirmou que apareceu no "momento oficial" e que gosta de "andar dentro da lei".

"A lei eleitoral diz que só posso fazer campanha após a convenção. A partir de hoje irei começar a campanha propriamente dita. Pré-campanha é apenas para quem é candidato. Como não sou candidato, tive que me segurar. Hoje estou aqui com meu partido", afirmou.

Ao ser questionado sobre as chances de Jerônimo de conquistar a eleição para o governo do Estado, Coronel foi taxativo ao dizer que "só quem não tem experiência política pode achar que um candidato do PT não vai crescer".

Já no palco, onde as principais lideranças discursaram para os presentes, Coronel fez elogios a Jerônimo e Geraldo Junior (MDB), candidato a vice, e pediu que os dois se inspirem nos mandatos de Jaques Wagner e Rui Costa para governar a Bahia a partir de 2023.

"Quando vocês assumirem, procurem copiar esse carinho com que Wagner trata as pessoas, esse carinho com que ele recebe mesmo até para dizer não. Jerônimo, procure copiar a correria de Rui Costa, que foi o maior tocador de obras da história da Bahia. Conversando com muita gente desse país, todo mundo diz: ‘o seu governador é retado’. E ele é retado mesmo. É por isso que Jerônimo está com a credencial pronta para assumir essa sucessão", discursou

Cenário nacional

O senador pontuou ainda que está participando das discussões, junto ao presidente Gilberto Kassab, para avaliar o apoio do PSD a Lula já no primeiro turno da eleição presidencial.

"Existem estados que estão dando pressão para que o partido já feche com Lula no primeiro turno, como tem estados que pensam o contrário. É uma disputa acirrada, mas eleição é igual a futebol. Só se ganha quando o jogo termina e o jogo acabou de começar", disse.