Bolsonaro diz "não aguentar mais" articulações para eleição

O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez uma desabafo, no Palácio do Planalto, na última quarta-feira, 6, que despertou a atenção dos aliados.

De acordo com a coluna de Guilherme Amado, do portal Metrópoles, ao se reunir com o ex-ministro e deputado Marcelo Álvaro Antônio, pré-candidato ao Senado pelo PL em Minas Gerais, a deputada Carla Zambelli entrou na sala, com o local abarrotado de políticos, para dialogar sobre o cenário eleitoral em São Paulo.

De acordo com a publicação, Bolsonaro alegou cansaço e desabafou: “Eu não aguento mais. Todo mundo vem aqui me pedir apoio para ser candidato ao Senado nos devidos estados”.

Apontada como favorita para disputar o Senado por São Paulo, a deputada rebateu de pronto: “Eu não vim pedir nada. Só vou ser candidata se você quiser”.

Ainda de acordo com o colunista, o presidente ficou "sem jeito" com a resposta e disse que Zambelli tende a ser uma boa candidata a senadora. Porém observou que, por ter disponível apenas uma vaga em jogo ao Senado, teme perdê-la em Brasília. Para a Câmara, a reeleição de Zambelli é dada como certa no governo.

Bolsonaro avalia os nomes de Zambelli, do ex-ministro Marcos Pontes e do deputado Marco Feliciano para a disputa ao Senado no maior colégio eleitoral do país.

Ainda na semana que vem, deve sair esta definição, após pesquisas de intenção de voto encomendadas pelo PSD, que apoia o candidato bolsonarista ao governo paulista, o ex-ministro Tarcísio de Freitas.

Não é a primeira vez que o presidente Bolsonaro demonstra sinais de cansaço à frente da gestão. No último dia 21 de junho, em diálogo com apoiadores no Palácio do Alvorada, o mandatário disse estar “brocha” e ainda afirmou que “apanhar 24h por dia não é fácil”.