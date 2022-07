Caetano e Diogo Medrado trocam governo por campanha de Jerônimo

Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 30, a exoneração do secretário de Relações Institucionais (Serin), Luiz Caetano, que irá migrar para a coordenação da campanha de Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo do Estado.

Além de Caetano, que recebeu o aval do governador Rui Costa para ir para a campanha do seu grupo, o diretor superintendente da Bahiatursa, Diogo Medrado, também foi exonerado para auxiliar na coordenação da campanha do pré-candidato.

O atual secretário estadual de Comunicação, André Curvello, também articula sua possível saída do secretariado para coordenar o marketing da campanha de Jerônimo, já que Sidônio Palmeira foi integrado à campanha de Lula (PT) ao Palácio do Planalto.



A expectativa é que o nome de Elisa Pellegrini, atualmente chefe de gabinete da pasta e ex-superintendente de Articulação e Programas Especiais da antiga Secretaria Estadual de Combate à Pobreza (Secomp) durante a gestão de Paulo Souto (UB), seja articulado para substituir Caetano.