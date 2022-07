“Câmara fala quando é necessário", diz Lira sobre sistema eleitoral

Após nove dias, nesta quarta-feira, 27, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), comentou sobre os ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao processo eleitoral brasileiro. Durante discurso na convenção nacional do Progressistas, Lira afirmou confiar na democracia brasileira, mas criticou a pressão pelo posicionamento dele sobre o ocorrido.

"Nesses últimos dias eu não queria aproveitar qualquer momento na nossa convenção. Óbvio que quem me conhece da maneira transparente e reluzente como dizemos no Nordeste, sabe que a Câmara dos Deputados fala quando é necessário falar. Não quando querem obrigá-la a falar. Eu dei mais de 20 mensagens mundo afora e no Brasil que confio no processo eleitoral, na democracia no Brasil. As instituições no Brasil são fortes, perenes e não são redes sociais. Não podem banalizar as coisas no Brasil, e não farão com a Câmara dos Deputados", disse o presidente da Câmara.

A manifestação ocorreu durante evento que oficializou o apoio da legenda de Lira ao PL e à candidatura de Bolsonaro à reeleição. O evento contou com a presença do presidente da República, da primeira-dama Michelle Bolsonaro, além de ministros, governadores e outros filiados ilustres da sigla.

A fala de Lira sobre as urnas ocorre três dias depois de o presidente da Câmara vestir uma camisa "Bolsonaro 22" durante a convenção do PL que oficializou a candidatura do presidente à reeleição. Durante o evento, Bolsonaro voltou a atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) com Lira na plateia, chamando os magistrados de "surdos da capa preta".

“Convoco todos vocês agora para que todo mundo no 7 de setembro vá as ruas pela última vez. Esses poucos surdos de capa preta têm que entender a voz do povo. Tem que entender que quem faz as leis é o legislativo e o executivo. Todos têm que jogar dentro das quatro linhas da constituição", disse Bolsonaro.