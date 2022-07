Candidatura de Kleber Rosa ao Governo da Bahia é homologada

Foi homologada na tarde desta sexta-feira, 29, a candidatura ao Governo da Bahia do cientista social, Kleber Rosa. A oficialização ocorreu durante a convenção da coligação "Juntos Vamos Governar ", composta pelo PSOL, REDE e UP.

Também foram homologadas as candidaturas de Ronaldo Mansur a vice-governador, as coletivas ao Senado representadas por Tâmara Azevedo, Zem Costa de Itabuna e Prof Max, além de outras 40 candidaturas a deputados federais e 57 a deputados estaduais, que irão disputar as vagas da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA) pela federação PSOL-REDE.

O evento, que ocorreu na sede da campanha no bairro do Rio Vermelho, em Salvador, contou com as presenças da presidente estadual do PSOL, Elze Facchinetti, e da porta-voz da Rede Sustentabilidade, Iaraci Dias.

Nascido na capital baiana e filho de pais sem terra e teto, Kleber Rosa, de 48 anos, vai estrear na disputa eleitoral com esta que é a sua primeira candidatura.

"O PSOL tem acertado muito na sua caminhada enquanto partido de esquerda e que representa as demandas populares do nosso país e acertou, mais uma vez, ao abrir mão de candidatura própria à presidência da República para apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. Precisamos garantir a eleição de Lula no primeiro turno. Bolsonaro representa a cultura do ódio, da opressão, do racismo, da segregação. Juntos vamos governar e vamos derrotar Bolsonaro e sua corja de nazifascistas e, na Bahia, a nossa candidatura é a que representa melhor os projetos políticos de Lula. Vamos fazer na Bahia a abolição que o Brasil ainda não fez", afirmou Kleber Rosa.

Candidato a vice-governador na coligação, Ronaldo Mansur assumiu a presidência estadual do PSOL Bahia em 2015. Ele já foi candidato a vice-governador no ano de 2014, na chapa encabeçada pelo geólogo Marcos Mendes. Atualmente, o político é Secretário Nacional de Relações Institucionais da Executiva Nacional do PSOL, e dirigente da corrente "Revolução Solidária", mesma tendência de Guilherme Boulos.

"Quero saudar a Bahia e os baianos e todas as nossas candidaturas proporcionais. Vamos fazer uma campanha com a cara da Bahia, vamos apresentar um programa que vai dialogar com a realidade dos baianos, um programa popular, que vai focar na inclusão social e no combate à pobreza", prometeu Ronaldo Mansur.

Já a candidatura coletiva ao Senado representada por Tâmara Azevedo, Zem Costa de Itabuna, e Prof Max, pontuou a necessidade de o Estado combater a pobreza, o extermínio da juventude negra, e com os atuais índices "vergonhosos" da educação.

"Não podemos continuar com 30 mil jovens negros dos bairros periféricos do nosso Estado morrendo todos os anos por esse Estado genocida. Temos medo de acordar e olhar o nosso whatsapp porque, provavelmente, vamos receber a notícia de mais um jovem negro assassinado. Somos um milhão de mulheres negras chefiando famílias no Estado da Bahia. Precisamos transformar a atual estética política do nosso Estado. Somos a única candidatura, verdadeiramente, de esquerda ao Senado da Bahia", declarou Tâmara Azevedo.