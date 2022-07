Candidatura de Pablo Marçal é oficializada pelo Pros

O Partido Republicano da Ordem Social (Pros) oficializou, neste domingo, 31, a candidatura do empresário e influenciador digital Pablo Marçal à Presidência da República. Nome do vice ainda não foi anunciado.

Confirmação do nome de Marçal, que fez questão de destacar que é cristão, foi em meio a hinos de louvor; discursos de membros da diretoria nacional do Pros e gritos de "eu acredito". O evento serviu ainda para que o partido pedisse que as pessoas votem também nos candidatos a cargos proporcionais da legenda - que, pela primeira vez, tenta chegar à presidência da República. Em todo o país, mais de 1,5 mil filiados ao Pros disputarão os votos dos eleitores brasileiros nas próximas eleições, em 2 de outubro.

"As polarizações nunca vão acabar. Elas têm que ser perfuradas", disse Marçal sobre uma das motivações para ingressar na política. Marçal classifica si próprio como "o candidato de terceira via que ninguém tem a coragem de assumir", Marçal afirma já ter um plano de governo com 90 diretrizes. Entre as prioridades está a mudança das regras tributárias e eleitorais.

Marçal também afirmou que, se eleito, vai estimular à participação política dos cidadãos e defender o direito do feto à vida.

Perfil

Esta é a primeira vez que Marçal disputa a um cargo público. Bacharel em Direito e empresário, o goiano de 35 anos é casado e tem quatro filhos. Marçal é conhecido como autor de livros de "auto gestão" e por palestras e vídeos motivacionais. Na página da internet, ele também se apresenta como empreendedor imobiliário e digital, estrategista de negócios e especialista em gestão de marcas (branding).