Cientista político acredita que eleição está definida

O cenário eleitoral na Bahia e no Brasil apontado pelas pesquisas, com tendência de vitória de Jerônimo Rodrigues e Lula, ambos do PT, é praticamente irreversível. Na avaliação do cientista político Marlos Batista, apenas um fato “bombástico” poderia alterar os rumos do pleito, como contou nesta quarta-feira, 26, durante entrevista ao programa Isso É Bahia, da rádio A TARDE FM.

“Existe o imponderável, aquilo que está fora da normalidade, que, se acontecer, traz uma imprevisibilidade que as pesquisas não detectam, enfim, que ninguém pode adivinhar o que o eleitor vai responder. Como, por exemplo, a queda do avião em 2014, com Eduardo Campos, quando Marina Silva, então vice dele, se transformou em candidata e disparou nas pesquisas subindo mais de 15 pontos percentuais e empatando com Dilma. Ou mesmo a facada de Bolsonaro, que até então perdia para todo mundo no segundo turno, apesar de liderar as pesquisas, e depois da facada, quando passou a ganhar de todo mundo no segundo turno. Tinha que ser algo desse nível”, explicou.

Com a polarização cristalizada entre Lula e Jair Bolsonaro, de acordo com Batista, os eleitores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) vão decidir o resultado das eleições presidenciais.

“Os indecisos, as pesquisas mostram, são muito poucos, é pouca gente, 1% ou 2%. Acho que não altera mais o resultado. Na realidade, quem definiu foram os eleitores que não queriam nem Lula nem Bolsonaro, que eram basicamente os eleitores de Ciro e Tebet”, afirmou.

O cientista político considera que na Bahia qualquer mudança no quadro eleitoral é ainda mais difícil por causa da dimensão do estado e as dificuldades de uma comunicação mais eficaz e ampla.

“Nós temos aqui uma arrumação de estado que de fato é quase feudal. Ela [a Bahia] se divide em regiões que não se comunicam muito bem, sobre nenhum aspecto, meio de comunicação, de mídia. Tem regiões muito isoladas, tanto fisicamente, quanto nos meios de comunicação mesmo. (…) Uma bomba desse nível seria muito limitada até para atingir a Bahia toda”, destaca.

Bolsonaro inelegível

Confirmada a derrota do atual presidente na busca pela reeleição, como projetam as pesquisas, a expectativa de Marlos Batista é de que Jair Bolsonaro seja proibido de concorrer em novas eleições por causa das inúmeras denúncias de crimes que vai responder, muitos deles cometidos durante a pandemia.

“Bolsonaro não sendo eleito, eu acredito que o TSE [Tribunal Superior Eleitoral] e o STF [Supremo Tribunal Federal] vão deixá-lo inelegível, primeiro porque consideramos que há vários fatos que permitem isso. Como já ouvi de muitos comentaristas, se um prefeito ou governador fizesse o que Bolsonaro fez nessa campanha, ele seria impugnado e não tomaria nem posse. (...) Não vão prendê-lo para não virar mártir, mas deixá-lo inelegível, vão”.

No entanto, o cientista político acredita que isso não vai enfraquecer o bolsonarismo no Brasil.

“O bolsonarismo veio para ficar. Não digo que vai durar décadas, mas não vai desaparecer na próxima eleição. Seja lá quem for a opção no lugar de Bolsonaro [em 2026], vai ser algo mais ou menos igual a ele”, conclui.