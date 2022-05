Ciro Gomes discute com apoiadores de Bolsonaro em feira agrícola

Ciro Gomes, o pré-candidato do PDT à Presidência da República reagiu a provocações de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e discutiu na tarde desta quinta-feira, 28, durante visita à Agrishow, feira de agronegócios que acontece no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto.

Enquanto andava pelos estandes, ele foi hostilizado por bolsonaristas que visitavam a feira e não ficou calado. A discussão com diversos eleitores do atual presidente foi registrada em vídeos que circulam nas redes sociais (veja abaixo).

null Reprodução | Twitter

Após o ocorrido e passar pelos expositores da feira, Ciro concedeu uma entrevista coletiva e comentou a confusão, chamando os apoiadores de Bolsonaro de "nazistinhas". “Não teve bate boca. Meia dúzia de nazistinha [gritaram] ‘Nordestino, cearense, vai embora, Bolsonaro, mito’. E eu digo: ‘Ladrão da rachadinha’. Só isso”.

Além disso, no Twitter, Gomes usou a conta pessoal para publicar uma nota de esclarecimento. Nela, o político diz ter agido com veemência após ser insultado e ter sofrido tentativas de agressão física por parte de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Confira os tweets:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

⁰

Ciro Gomes visitava a maior feira de tecnologia agrícola da América Latina, a Agrishow, em Ribeirão Preto, quando foi insultado e sofreu tentativas de agressão física por militantes bolsonaristas. (...) — Ciro Gomes (@cirogomes) April 28, 2022

Mas entende que esse tipo de comportamento fascista deve ser enfrentado, ou as milícias bolsonaristas se sentirão no direito de atacar a todos, inclusive a quem não consiga se defender. — Ciro Gomes (@cirogomes) April 28, 2022