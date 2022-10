Com votação encerrada, petistas começam a se reunir no Rio Vermelho

O Largo de Santana, no bairro do Rio Vermelho, já conhecido como reduto de eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT), é o local escolhido para a apuração dos votos neste domingo de eleição, 30.

Eleitores se reúnem nos bares e ao longo da orla do bairro para acompanhar a contagem dos votos e vibram a cada "virada" que coloca os candidatos petistas na frente.

Além de camisas, adesivos e bandeiras, um trio também marca território em frente ao largo, aguardando o resultado para o que promete ser uma grande festa.