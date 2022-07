Começa hoje prazo para partidos oficializarem as candidaturas

Começa hoje e vai até o dia 5 de agosto o prazo para que os partidos políticos promovam as convenções e oficializem os nomes que vão disputar as eleições deste ano, para os cargos de deputado estadual e federal, senador, governador e presidente da República.

Na Bahia, a primeira convenção será realizada pelo PL, nesta sexta-feira, 22, no bairro do Rio Vermelho, onde João Roma vai finalmente anunciar quem vai ocupar o cargo de vice na sua chapa.

O PSOL marcou a convenção partidária para o dia 29, também no Rio Vermelho. Ronaldo Mansur será vice na composição com Kleber Leite.

No dia 30 de julho é a vez do PT. O evento acontece no Parque de Exposições. A chapa já está definida. Geraldo Júnior (MDB) será vice de Jerônimo Rodrigues.

O PCB marcou a convenção partidária para 2 de agosto. O pré-candidato Giovani Damico ainda não tem vice definido.



Já a convenção do União Brasil ocorre no último dia do prazo, 5 de agosto, no Centro de Convenções. Há muita expectativa para o anúncio de quem formará a chapa com ACM Neto na disputa pelo governo da Bahia.

Também nesses eventos serão oficializados os candidatos que concorrem ao Senado. Otto Alencar (PSD), Cacá Leão (PP), Raíssa Soares (PL), Tâmara Azevedo (PSOL) e Marcelo Nilo (Republicanos) disputam a preferência dos baianos.



Presidência da República

As chapas que vão disputar a Presidência da República também promovem as convenções partidárias a partir de hoje.

O PDT apresenta já nesta quarta-feira, 20, em Brasília, o ex-ministro Ciro Gomes como candidato ao Palácio do Planalto e o nome que ocupará o cargo de vice.

Amanhã, 21, é a vez do PT confirmar Luís Inácio Lula da Silva como candidato a presidente, em ato que ocorre em São Paulo.

Já o PL vai oficializar o presidente Jair Bolsonaro como candidato à reeleição, no domingo, 24, em evento no Rio de Janeiro.

No dia 27, o MDB confirma o nome da senadora Simone Tebet (MDB) para a disputa. A convenção será virtual.