Cúpula do PL espera Bolsonaro menos radical no 7 de Setembro

O PL tem a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro chegue ao 7 de Setembro deste ano com discurso menos radicalizado, segundo informações do colunista Igor Gadelha, do site Metrópoles. A esperança de lideranças do partido é que Bolsonaro esteja liderando as pesquisas de intenção de voto até lá e que isso possa ajudá-lo a serenar os ânimos.

Conforme a publicação, a alta cúpula do PL avalia que, caso esteja à frente do ex-presidente Lula nas pesquisas, Bolsonaro não terá motivos para atacar o TSE e as urnas eletrônicas. Ela prevê o crescimento nas pesquisas após o início da campanha eleitoral.

Internamente, a avaliação é de que o 7 de Setembro será o grande ato da campanha de Bolsonaro à reeleição e que, caso tudo ocorra como esperado, o tom será mais eleitoral do que de embate com o Poder Judiciário.

Durante a convenção do PL, Bolsonaro convocou seus apoiadores a protestarem contra a Corte no 7 de Setembro e disse que será a “última vez” que sua militância irá às ruas contra os “surdos de toga”.