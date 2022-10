Deputado Rosemberg parabeniza vitória de Lula e Jerônimo nas eleições

O deputado estadual Rosemberg (PT), usou a redes sociais, neste domingo, 30, para parabenizar a vitória do candidato à Presidência da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A disputa foi acirrada no segundo turno das eleições, com o petista derrotando Jair Bolsonaro (PL), após receber 50,88% dos votos.

"Parabéns, viva a #Democracia e o exercício do desejo popular, perante as opções postas, em garanti-la. Agora, Lula e Jerônimo vão governar para todos, como deve ser e fazemos, sem perseguições prometidas e praticadas pelo Bolsonarismo", comentou o deputado no twitter.

O parlamentar petista também parabenizou o candidato ao Governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), pela vitória nas urnas contra ACM Neto.

"O melhor presidente, @LulaOficial volta para reconstruir o Brasil e, por sua vez, @Jeronimoba13 manter o projeto político que tem dado resultados positivos à Bahia, desde @jaqueswagner a @costa_rui, porém, com a uma melhor conjectura para fazer mais e melhor, ao lado de Lula", disse.

"A esperança venceu o ódio, vamos reatar laços familiares e com amizades que, por desventura, foram prejudicados nestas Eleições, afinal, desejamos o bem comum dos baianos, baianas, brasileiras e brasileiros", concluiu.

Deputado Rosemberg usa o twitter para parabenizar vitória de Lula e Jerônimo | Foto: Reprodução | Twitter