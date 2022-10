Dezoito pessoas são conduzidas suspeitas de cometer crimes eleitorais

Ao menos 18 pessoas foram conduzidas suspeitas de cometer crimes eleitorais até 12h deste domingo, 30, na Bahia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a boca de urna, que consiste em tentar convencer o eleitor nas proximidades dos locais de votação, é o crime mais registrado até o momento.

As conduções ocorreram nos municípios de Ibirataia (9), Jitaúna (3), Jequié (1) e Salvador (3). Em Jequié, um homem foi conduzido após ser flagrado fazendo o registro do voto na cabine com o celular. Também há duas conduções por agressão física, em Salvador. O restante registrado foi relacionado a boca de urna.

As irregularidades são monitoradas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), instalado no Centro de Operações e Inteligência, no CAB.



O CICC reúne representantes de mais de 30 instituições estaduais municipais e federais com o objetivo de monitorar os locais de votação e regiões de grande movimento, como estações de transbordo, com o objetivo de garantir o direito de voto dos baianos. O trabalho integrado permite a rápida adoção de medidas, se necessária, com o acionamento e o envio imediato de equipes.