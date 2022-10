ACM Neto joga a toalha, copia Jerônimo e contrata Oh Polemico

O cantor de pagode Oh Polêmico, da música “Samba do Polly”, que havia sido adaptada para ser um dos jingles da campanha de Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo da Bahia, fez uma nova versão, desta vez, a três dias do segundo turno das eleições, em apoio ao ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil).

Em vídeo publicado nas redes sociais do cantor na tarde desta quinta-feira, 27, Oh Polêmico disse: “Estou com o homem, a favela está com ele”, e canta a nova paródia.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do cantor para saber a motivação da opção de lançar uma nova versão da música, mas até o momento não obteve retorno.

O “Samba do Polly” ganhou projeção internacional após o influenciador digital coreano Kwon Min-sung viralizar dançando a música nas redes sociais. Posteriormente, o tiktoker esteve em Salvador para gravar o videoclipe da canção.