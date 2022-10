ACM Neto parabeniza Jerônimo e se diz orgulhoso

Após a apuração de todas as urnas e a confirmação oficial da vitória de Jerônimo Rodrigues (PT) na eleição para o Governo do Estado, o candidato derrotado no pleito, ACM Neto (UB), deu os parabéns ao seu adversário em coletiva de imprensa em prédio no Corredor da Vitória em que acompanhou a apuração.

"Quero saudar, parabenizar e desejar sorte ao governador eleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Espero que ele tenha a compreensão do que aconteceu hoje, nas urnas do nosso estado", disse o ex-prefeito.

"A Bahia não pode permanecer dividida. Tivemos uma votação que foi quase igual a dele. Espero que ele possa governar para as pessoas que votaram nele e para as que não votaram nele", continuou o candidato do União Brasil, que relembrou que também perdeu na primeira vez em que disputou a Prefeitura de Salvador, em 2008.

Neutro no segundo turno da eleição presidencial, ACM Neto também parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória sobre Jair Bolsonaro (PL). "Desejamos que ele possa reunir o país e possa encerrar um período de divisão política, para que seja um presidente de todos. Queremos paz", afirmou. "A hora agora é de olhar para a vida das pessoas", continuou.

Para o ex-prefeito, que tem 43 anos de idade e que pela primeira vez concorreu ao cargo de governador, sua campanha está de parabéns. "Eu reuni hoje minha família e meus amigos e disse que só há espaço para comemoração. Estou aqui para celebrar a vida e a escolha que fiz, a campanha e os mais de 4 milhões de votos que recebi neste domingo", concluiu.

Ao final da coletiva, que teve a presença da vice da chapa, Ana Coelho (Republicanos), o prefeito de Salvador, Bruno Reis (UB), e a vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos (PDT), apenas o deputado federal Artur Maia (PSDB) aceitou conceder entrevista.