“É a Bahia que vai liderar a vitória da esperança”, diz Lula

No último programa eleitoral desta campanha, apresentado nesta sexta-feira, 28, os candidatos Lula e Jerônimo Rodrigues (PT) convocaram a população da Bahia para votar no domingo, 30.

“Agora, mais do que nunca, eu conto com a fé e a coragem de vocês. É a Bahia que vai liderar a vitória da esperança neste país”, disse Lula. “Por isso, peço a você, pela Bahia e pelo Brasil, vote 13", completou o ex-presidente.

Jerônimo aproveitou também para agradecer aos baianos pelo apoio encontrado pelas cidades de todo o Estado.

“Obrigado, minha Bahia. Obrigado por encher nossas ruas de confiança e alegria. Obrigado às lideranças e aos partidos que se juntaram a nós nesta linda caminhada. Obrigado a cada um de vocês por abrir a porta de sua casa e do seu coração. Este laço é forte e vai nos manter unidos para sempre. Serei, com a força do seu voto, o governador de todas as baianas e baianos, porque este cargo não pertence a uma pessoa, pertence ao povo", afirmou o postulante ao Palácio de Ondina.

O candidato de Lula na Bahia destacou que os bons exemplos deixados pelos governadores Jaques Wagner e Rui Costa o inspiram e o encorajam. “É assim que eu vou governar, com o apoio do nosso time e a responsabilidade de superar os bons exemplos que tive”, afirmou. “E terei ao meu lado o melhor presidente deste país, Luiz Inácio Lula da Silva. Viemos do povo. Esta é a nossa origem, nossa marca de governo. Que Deus nos abençoe e ilumine os nossos caminhos na Bahia e no Brasil", finalizou Jerônimo.