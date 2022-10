Ex-prefeito é acusado de cometer assédio eleitoral

Um áudio compartilhado pelo whatsapp de um empresário coagindo seus funcionários a votarem no ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) ao governo da Bahia e no presidente Jair Bolsonaro (PL) para ser reeleito está sendo atribuído ao ex-prefeito de Tanque Novo João Neves de Oliveira, popularmente conhecido por Juca. A informação é do site “Folha do Vale”.

“Conversei agora há pouco com ACM Neto e Bolsonaro, eles pediram até pelo amor de Deus. Quem não gosta dos meus candidatos não tem compromisso, tem muita gente prá trabalhar. Se for embora alguns eu vou substituir por outros”, diz o áudio atribuído ao empresário, que destaca ainda que o não terá “compromisso” com o funcionário que não votar de acordo com as suas orientações e não comprovar que votou em Neto ou em Bolsonaro.

“Vou falar com cada um, estou falando aqui no grupo. Uma parte vai ouvir meu áudio, com outros vou falar pessoalmente”, promete o ex-prefeito.

Confira o áudio:

O Ministério Público do Trabalho recebeu 1.435 denúncias de assédio eleitoral em empresas de todo o país até esta terça-feira, 25. A quantidade de casos registrados é quase sete vezes maior que o total de ocorrências nas eleições gerais de 2018.

Segundo o órgão, nestas eleições, a Bahia ocupa a 18ª colocação entre os estados brasileiros em números de denúncias de assédio eleitoral, com o registro de 21 casos neste pleito.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), assédio eleitoral acontece quando um empregador oferece vantagens ou faz ameaças para coagir um funcionário a votar ou não em um determinado candidato.