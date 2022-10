“Hoje é um dia histórico para Bahia e o Brasil”, diz Éden Valadares

Acompanhando o candidato do PT ao Governo do Estado, Jerônimo Rodrigues, o candidato a vice-governador, Geraldo Júnior (MDB), o governador Rui Costa e o senador Jaques Wagner, neste domingo, 30, dia do segundo turno das eleições, o presidente do PT Bahia, Éden Valadares, se mostrou confiante na vitória do candidato do PT na Bahia e de Lula no Brasil.

“Expectativa é positiva. Hoje será um dia histórico para a Bahia e para o Brasil. Portanto, espero que seja uma festa da democracia. Com tranquilidade, paz, sem violência, como sempre fizemos na Bahia. A gente está muito confiante no nosso trabalho, temos orgulho da nossa campanha e do nosso candidato. Jerônimo foi a novidade, a revelação da política baiana em 2022, e temos muita confiança na nossa vitória. Claro, enquanto tem urna aberta, tem jogo. Mas não tenho como negar a expectativa positiva que sentimos nas ruas dos quatro cantos da Bahia”, afirmou Éden.

O dirigente estadual afirmou que até o horário da votação a militância e as lideranças políticas estarão mobilizadas para baixar a abstenção e garantir que o eleitor vá às urnas, exercendo seu direito como cidadão. "Cada voto importa nesse momento. Por isso estamos pedindo que todos compareçam à votação para que possamos participar desse processo ativamente, escolhendo aqueles que vão continuar fazendo a Bahia avançar ainda mais, que com certeza são Jerônimo e Lula".