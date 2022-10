Jerônimo deve ser eleito novo governador da Bahia

Tudo indica que neste domingo, 30, será dia de consagração para o candidato Jerônimo Rodrigues (PT), que, de figura desconhecida da maioria da população no início da campanha, chega às vésperas da eleição como franco favorito para vencer o pleito.

A última rodada da pesquisa AtlasIntel/A TARDE antes da votação mostra, mais uma vez, a sólida liderança do petista. Segundo o levantamento, ele obteve 54% dos votos válidos, enquanto ACM Neto (União Brasil) ficou com 46%.

Os números reforçam um cenário eleitoral bastante estabilizado. Na avaliação do CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, é improvável qualquer alteração mais profunda no quadro configurado pelos últimos levantamentos.

“Ele [Jerônimo] liderou ao longo de um período bastante relevante, antes também do primeiro turno, quando as pesquisas mostravam uma vitória do ACM Neto no primeiro turno, a gente já mostrava que num cenário de segundo turno o Jerônimo provavelmente levaria. Então, eu acho que a pesquisa Atlas antecipou esse desfecho muito melhor do que qualquer outra”.

Em relação à pesquisa divulgada na quarta-feira, 26, a diferença entre os dois candidatos caiu pouco mais de um ponto percentual, dentro da margem de erro, mas confirmando a consolidação da vantagem petista. Roman acredita ser um movimento natural do momento das campanhas.

“ACM Neto teve um protagonismo um pouco maior na mídia nos últimos dias e isso pode explicar um pouco essa suave subida, por mais que esteja dentro da margem de erro, mas não muda certamente as chances muito maiores de Jerônimo ganhar”, analisa.

Nos votos totais, o candidato do PT teve 52,3% da preferência, o ex-prefeito de Salvador ficou com 45,2%, enquanto votos brancos e nulos somaram 1,2% e pessoas que não souberam responder 1,3%.

Jerônimo Rodrigues venceu em todas as regiões do interior da Bahia consideradas pela pesquisa AtlasIntel/A TARDE: Feira de Santana (60,7%), Juazeiro (53,9%), Barreiras (50,5%), Itabuna/Ilhéus (55,8%) e Vitória da Conquista (48,9%).

No quesito gênero, chama atenção a acentuada diferença entre os dois candidatos no eleitorado feminino. A maioria das mulheres que participaram do levantamento, 55,4%, disse votar em Jerônimo, enquanto 42% preferem ACM Neto.

Petista competitivo

A disputa entre Jerônimo Rodrigues e ACM Neto se mostrou desigual desde o começo quanto ao grau de reconhecimento dos candidatos por parte da população. Apesar de secretário da Educação no governo Rui Costa (PT) e da trajetória no seu grupo político, Jerônimo chegou à sua primeira disputa eleitoral contra um adversário já duas vezes prefeito de Salvador e com uma tradição política carregada no nome.

Mesmo assim, turbinado pelo apoio e imagem do ex-presidente Lula e do governador Rui Costa, Jerônimo conseguiu se mostrar competitivo e simbolizar a continuidade do projeto que o PT tem protagonizado na Bahia nos últimos anos.

A pesquisa mostra, por fim, que Jerônimo Rodrigues continua se beneficiando da alta aprovação de Rui Costa e do seu governo. A maioria dos eleitores, 56,2%, respondeu aprovar o desempenho do governador, enquanto 30,9% desaprovam.