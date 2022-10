Jerônimo Rodrigues é eleito novo governador da Bahia

Por volta das 19h30, com 96,13 % das urnas apuradas, Jerônimo Rodrigues (PT) foi eleito o novo governador da Bahia. A partir de janeiro do próximo ano, quando assumir o cargo, ele será o terceiro petista a comandar o estado, após oito anos de Jaques Wagner (PT) e oito anos de Rui Costa (PT).

Jerônimo derrotou no segundo turno desta eleição o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil). Quando o petista foi declarado eleito, ele alcançou 52,53% dos votos, contra 47,47% do oponente.

No primeiro turno, Jerônimo Rodrigues teve 49,45% dos votos do eleitorado baiano contra 40,80% de Neto. O resultado dessa primeira rodada de votação contrariou a maioria das pesquisas de intenção de votos desde o início do ano, que mostravam o ex-chefe do Executivo soteropolitano com possibilidade de vencer no primeiro turno. Os levantamentos da AtlasIntel/A TARDE, contudo, mostravam desde o fim do mês de agosto que o petista ficaria na frente na disputa eleitoral.

Currículo

A partir de janeiro de 2023, Jerônimo Rodrigues assumirá o seu primeiro cargo eletivo. Natural de Aiquara, cidade localizada a 400 quilômetros de Salvador. O aiquarense se identifica como indígena e é cristão e católico. Rodrigues tem três irmãos e cinco irmãs.

Na vida pública, em 2007 se tornou assessor da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, durante a gestão de Jaques Wagner. Em 2010, ainda no governo Wagner, passou a atuar na Secretaria de Planejamento do estado.

Em 2011, o petista passou a trabalhar como secretário-executivo adjunto do Ministério do Desenvolvimento Agrário, secretário nacional do Desenvolvimento Territorial e assessor especial do Ministro do Desenvolvimento Agrário.

Durante o governo de Rui Costa, Jerônimo trabalhou na implantação da Secretaria de Desenvolvimento Rural. Já nas eleições de 2018, foi coordenador da campanha de reeleição de Costa. Na nova gestão, Jerônimo foi responsável pela Secretaria da Educação.

O petista é engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal da Bahia em 1987, no campus de Cruz da Almas (BA). Nesta cidade, conheceu Tatiana Velloso, engenheira agrônoma e professora da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), com quem se casou e teve o único filho, João Gabriel.

Ele é professor universitário e tem mestrado em Agronomia pela Universidade Federal da Bahia e é autor de livros.