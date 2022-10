Jerônimo venceu Neto em mais de 80% dos municípios da Bahia

O governador eleito Jerônimo Rodriguês (PT) venceu em cerca de 82% das cidades baianas no segundo turno das eleições estaduais, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral. O resultado é ainda melhor do que o petista conquistou no primeiro turno, quando o ele venceu seu rival político ACM Neto (União Brasil), em 351 dos 417 municípios disputados.

O desempenho de Jerônimo também mereceu destaque na Região Metropolitana de Salvador. Das 13 cidades que compões o RMS, oito deram vantagem ao governador eleito. Destas, a maior vantagem foi em São Sebastião do Passé, onde o ex-secretário de educação atingiu 61, 66% dos votos válidos, contra 38, 34% de seu adversária.

Já no interior, em alguns municípios, o petista conquistou mais de 80% do eleitorado. A exemplo de Iuiú (85%), Caetanos (84%), Ibipeba (83%), Boquira (83%) entre outros.

Ao todo, Jerônimo alcançou 4.480.464 (52,79%) dos votos e ACM Neto, 4.007.023 (47,21%). No primeiro turno, o ex-secretário de educação atingiu 4.019.830 votos (49,45%), enquanto ex-prefeito de Salvador chegou a 3.316.711 (40,80%).

O resultado confirmou o que o AtlasIntel/A TARDE já havia adiantado às vésperasdas eleições.