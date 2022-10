Lula completa 77 anos a três dias do segundo turno

A três dias das eleições do segundo turno presidencial, o candidato Luiz Inácio da Silva (PT) completa 77 anos, nesta quinta-feira, 27.

Oficialmente, o ex-presidente tem outra data em seu registro de nascimento, 6 de outubro. Isso porque, segundo sua biografia, ele só foi registrado anos depois de seu nascimento, em Pernambuco.

Coincidentemente, nesta mesma data, dia 6, Lula foi eleito pela primeira vez como chefe do executivo brasileiro, em 2002.

Na frente na pesquisa do AtlasIntel, divulgada pelo nesta segunda-feira, 24, com 53% dos votos válidos, contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 47%, Lula vive a expectativa de ser eleito presidente do Brasil pela terceira vez.

Nas redes sociais, aliados, amigos e até adversários políticos parabenizaram o petista. O governador da Bahia, Rui Costa, usou Instagram para parabenizar o companheiro.

“Hoje é dia de rememorar boas lembranças e celebrar os 77 anos de vida do maior líder que a nossa nação já teve. Aquele que mudou a realidade do povo brasileiro e nos ensinou o jeito certo de cuidar da nossa gente, colocando no orçamento aqueles que mais necessitavam. Presidente @lulaoficial, desejo que a alegria, a saúde e a esperança sigam sempre presentes na sua vida como estiveram ao lado das nossas durante o seu governo. E que também possamos comemorar, no próximo domingo, a vitória do povo e a soberania nacional do nosso país. Deus abençoe a sua vida e que a sua estrela nunca deixe de brilhar!”, disse em legenda, onde ele postou fotos ao lado do candidato.

O candidato petista ao governo do estado também usou o twitter para dar os parabéns a Lula.

Vida longa ao presidente @LulaOficial! Hoje, celebramos seu aniversário e no domingo vamos comemorar a nossa vitória nas urnas! ❤️ Que o novo ciclo venha cheio de energia e vitalidade, pra que você possa fazer o #Brasil feliz de novo, presidente! ⭐️ pic.twitter.com/kwlUVK6GzR — Jerônimo 1️⃣3️⃣⭐️ (@Jeronimoba13) October 27, 2022

A candidata à presidência, Simone Tabet (MDB), que foi a terceira mais votada, no primeiro turno com 4,2% dos votos válidos, também aproveitou para parabenizar o petista.

Feliz aniversário, presidente @LulaOficial! Desejo felicidades, saúde e muita sabedoria para que você possa reconstruir o Brasil e devolver a esperança aos brasileiros. Estamos juntos com você, Lula, pela democracia e para mudar o Brasil! Domingo é 13! Viva Lula! pic.twitter.com/lzF2GCahu4 — Simone Tebet (@simonetebetbr) October 27, 2022

O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB), também homenageou o colega.

Hoje, há 3 dias do momento mais importante da nossa história recente, é aniversário do presidente @LulaOficial. Conheço Lula há muito tempo, mas a caminhada que estamos fazendo juntos nos aproximou muito mais. pic.twitter.com/U4dwnzGBW5 — Geraldo Alckmin 🇧🇷 1️⃣3️⃣ (@geraldoalckmin) October 27, 2022

Candidata à prefeitura de Salvador em 2020, a Major Denice (PT) também prestou homenagem ao ex-presidente Lula pelo aniversário. Ela destacou que o petista vai "trazer de volta" a "dignidade perdida" pelo Brasil e uma vida mais segura para as mulheres.

"Hoje é o aniversário do nosso próximo presidente; aquele que vai trazer de volta ao nosso país a dignidade perdida, a esperança aos olhos e sonhos do povo, o resgate a economia e a educação; vida mais segura as mulheres! Te desejo, Presidente Lula, muita saúde e paz para seguir neste sonho que é de todas e todos nós", disse.