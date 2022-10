Mesa Redonda do Portal A TARDE comenta futuro de ACM Neto na política

Após a derrota de ACM Neto (UB) para Jerônimo Rodrigues (PT), no último domingo, 30, o Portal A TARDE promoveu um debate para avaliar os resultados das urnas no segundo turno das eleições brasileiras. O candidato petista teve a vitória apontada por diversas pesquisas Atlas/Intel A TARDE, que acompanharam o crescimento do político desde o início das campanhas.

Na Mesa Redonda desta segunda-feira, 31, o presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI), Ernesto Marques, destacou que ACM Neto terá que se reposicionar na política baiana. Durante a campanha, o ex-prefeito ficou conhecido como o candidato "tanto faz", se envolveu em polêmicas após autodeclaração parda e recebeu apoio do presidente Jair Bolsonaro em segundo turno, durante agenda de campanha na Bahia.

"ACM Neto tem um desafio de reposicionamento. Esse posicionamento, se ele tiver lucidez, ele vai ver que não vai conduzi-lo aos postos que ele ambiciona. Ele tem tempo para isso, mas ele vai ter que rever porque a Bahia já disse seguidas vezes que é preciso entender humilde e baianamente o recado que a Bahia é generosa, mas quando a baianidade é abusada dessa forma, ela costuma também não perdoar", disse.

Para o jornalista político Eduardo Tito, o ex-prefeito de Salvador saiu das eleições enfraquecido. "O resultado do segundo turno mostra que o projeto dele já veio errado". A campanha de Neto se baseou em pesquisas que colocaram o governador eleito Jerônimo Rodrigues (PT) sem chances de vitória.

ACM Neto ganhou maior popularidade após ser prefeito de Salvador entre 2012 e 2020. Durante o mandato, articulou a disputa pelo Palácio de Ondina em 2018, mas acabou vendo o aliado José Ronaldo (UB) perder para o governador Rui Costa (PT), que foi reeleito em primeiro turno com 75,47% dos votos válidos.

O jornalista político Dante Nascimento projetou uma possível corrida pela prefeitura de Salvador em 2024. O profissional comentou sobre a especulação envolvendo um confronto de ACM Neto com Geraldo Júnior, vice-governador eleito ao lado de Jerônimo Rodrigues. Para o jornalista, um enfrentamento entre os dois seria um "pesadelo para Neto".

Atlas/Intel A TARDE confirmou queda de Neto

Ao contrário do que outros institutos de pesquisa apontavam, Jerônimo Rodrigues (PT) iniciou a reação desde o início da campanha. Os movimentos do petista foram registrados pela Atlas/Intel A TARDE, que recebeu a confirmação definitiva no último domingo, 30.

"Esse ano, realmente, nós jornalistas tivemos um ano atípico, por várias questões. Quando a gente pensa, a gente olha de longe, a impressão que dá é que foi uma história cheia de reviravoltas, tanto aqui na Bahia, quanto no cenário nacional", apontou o jornalista político Lucas Franco.