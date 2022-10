Olivia Santana denuncia "abuso de autoridade" de PMs na eleição

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a deputada Olívia Santana (PCdoB) em um embate com dois policiais militares neste domingo, 30, em frente ao colégio Henriqueta Martins Catharino, no Engenho Velho da Federação, em Salvador.

Nas imagens, o policial toma a bandeira que estava de posse de um dos militantes, com a marca do PT. Olivia então vai em defesa do grupo, que de acordo com a parlamentar, a recebia naturalmente de "forma calorosa".

"Não havia boca de urna e sim uma recepção dos militantes ao me avistarem, o que é muito natural quando um candidato ou parlamentar chega em um momento político importante como a eleição", disse, em nota enviada ao Portal A TARDE.

Olivia revelou que já enviou um comunicado ao comandante geral da PM, Paulo Coutinho, e que vai em busca de demais providências após o fato. "Já encaminhei um comunicado para o Coronel Paulo Coutinho. Vou entrar também com uma representação administrativa para que os fatos sejam apurados", afirmou.

A deputada também disse não ter dúvida que o fato não passou de um "racismo institucional". Se fosse um homem branco, parlamentar, aposto que não seria tratado dessa forma. Como eu sou uma preta, venho a ser tratada desta forma. Isso é inaceitável e vou pedir providências", finalizou.

Até o fechamento da matéria, a Polícia Militar da Bahia não havia respondido aos questionamentos do Portal A TARDE. Assim que os questionamentos foram respondidos, serão adicionados à nota.