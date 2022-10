Osni celebra resultados da nova pesquisa AtlasIntel/A Tarde

O deputado estadual Osni Cardoso (PT) comemorou o resultado da nova rodada da pesquisa AtlasIntel / A Tarde, divulgada nesta quarta-feira, 26, que aponta uma vantagem de quase 1 milhão de votos de Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o segundo colocado, no segundo turno da eleição na Bahia. Apesar da dianteira de Jerônimo, Osni afirma que “é preciso seguir trabalhando para ampliar a vantagem” nesta reta final da campanha eleitoral.

“O que está em jogo é o futuro do Brasil”, avalia o deputado. “Vamos continuar percorrendo trecho, buscando votos, nas ruas, nas redes sociais. Lula precisa de cada voto na Bahia para trazer o Brasil da esperança de volta – e o presidente vai precisar de um parceiro forte na Bahia, o Jerônimo, para ajudar a implementar seus projetos”.

O levantamento aponta que Jerônimo tem, considerando os votos válidos, 54,5% das intenções de voto, ante 45,5% de seu adversário. No âmbito federal, Lula aparece com 71,2% das intenções de voto na Bahia, ante 28,8% de Jair Bolsonaro. Osni reafirmou que a pesquisa mostra, mais uma vez, que “a Bahia tem lado”. “A população já havia deixado claro no primeiro turno e segue confirmando: a Bahia tem lado, o lado do Brasil sem fome, do Brasil do emprego”, avalia.

A pesquisa AtlasIntel, publicado pelo A Tarde foi o único instituto que acertou o resultado das eleições na Bahia no primeiro turno. Nesta rodada de entrevistas mais recente ouviu 2 mil pessoas em 309 municípios baianos, de 21 a 25 de outubro, e foi registrada no TSE (BR-05141/2022 e BA-03085/2022). A margem de erro divulgada pelo instituto é de 2%.