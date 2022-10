Otto denuncia operação da PRF na Bahia: "respeite a população"

O senador Otto Alencar afirmou que foi parado neste domingo, 30, em operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando passava pela cidade de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador.

"Quando fui entrando no município de Feira de Santana, fui parado pela Polícia Rodoviária Federal, e eu observei que os carros parados todos tinham os adesivos do 13 à frente do carro, como tem o meu. A polícia parou, pediu meu documento, do motorista, e depois de algum tempo fomos liberados", disse o senador.

Otto destacou que apenas os motoristas que apresentavam adesivos do Partido dos Trabalhadores (PT) eram parados, enquanto bolsonaristas tinham caminho livre.

"Ao lado passavam carros com adesivos do Bolsonaro e eles não eram incomodados. Polícia Rodoviária Federal, qualquer órgão que é pago pelo contribuinte, ele existe para ter imparcialidade", contou.

O político vota na cidade de Ruy Barbosa, no interior da Bahia. De acordo com vídeo publicado nas redes sociais, o senador chamou atenção da PRF após a blitz.

"Não pode um órgão como a Polícia Rodoviária Federal, senhor diretor, se colocar a favor de um candidato, como o senhor está fazendo abertamente a favor do Jair Bolsonaro, um genocida. Respeite a população, trate todos iguais, a lei existe para limitar o poder", completou.

O diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF), inspetor Virgílio de Paulo Tourinho, foi intimado a prestar esclarecimentos na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), depois de denúncia feita pela coligação Pela Bahia, pelo Brasil, do candidato Jerônimo Rodrigues (PT).