Para Marta, Jerônimo representa um projeto social e propositivo

A vereadora Marta Rodrigues (PT) disse que possível vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a Presidência da República e de Jerônimo Rodrigues (PT) para o governo da Bahia representará a reconstrução da democracia brasileira no plano nacional e, na conjuntura estadual, será a continuidade de uma política pautada por um projeto social e propositivo.

“A vitória de Lula e Jerônimo representa a reconstrução da democracia no Brasil e a continuidade de um projeto social e propositivo que fez a Bahia avançar nos últimos anos em todas as esferas, econômica, social, institucional, e judiciária”, apontou a petista.

Para a vereadora, a superação do carlismo na Bahia e a o retorno de Lula ao Palácio do Planalto são sinônimos de respeito e progresso com a democracia.

“A Bahia deixou de ser um estado comandado por um grupo com interesses escusos e antidemocráticos, o clientelismo que dominava a gestão e que os gestores praticavam, feitos na escola do carlismo, ficou para trás e isso fez com que avançássemos em políticas públicas, em organização orçamentária, colocando as contas em dia e investindo realmente no que precisa. Lula voltando, trabalharemos para reestabelecer o senso democrático, a união em prol do desenvolvimento do país, e voltarmos a caminhar de forma republicana, respeitosa, e progressista”, vislumbra Marta.