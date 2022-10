Petistas e aliados celebram vitórias de Jerônimo Rodrigues e Lula

No dia seguinte ao das vitórias de Jerônimo Rodrigues (PT) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), petistas e políticos da base aliada de Rui Costa (PT) manifestaram nas redes sociais o contentamento pelos resultados do segundo turno, divulgados na noite deste domingo, 30.



“A Bahia e o Brasil no caminho certo!”, escreveu na sua página do Twitter a vereadora Marta Rodrigues (PT), que está em seu terceiro mandato na Câmara de Salvador, é filiada ao partido desde o final dos anos 1980 e é irmã do governador recém-eleito.

Outro quadro da base aliada de Rui Costa, a deputada estadual Olívia Santana (PCdoB) também mostrou seu contentamento pelas vitórias eleitorais deste domingo e publicou fotos da celebração no Rio Vermelho. “A Bahia elegeu seu primeiro governador afro-indígena”, postou.

Em conversa com o Portal A Tarde, o coordenador da campanha de Jerônimo Rodrigues e deputado federal, Luiz Caetano (PT), disse que o momento é de alegria, embora a atenção deva ser mantida no contexto nacional. “Vamos continuar lutando e vigilantes. Bolsonaro é um elemento perigoso, que é muito nocivo e usou a máquina como nunca, mas a voz do povo foi mais forte”, disse o parlamentar, que elogiou a precisão da pesquisa da Atlasintel, encomendada pelo grupo A TARDE. “Jerônimo cresceu muito politicamente. Foi uma vitória acachapante e muito bonita”, alegou.

Presidente do PT na Bahia, Éden Valadares também elogiou o trabalho da Atlasintel nestas eleições e acredita que as estratégias de campanha de seus aliados se mostraram acertadas ao longo dos meses. “Claro que tinha um estranhamento pela taxa de conhecimento de Jerônimo, mas como diz o nosso bruxo Jaques Wagner, é preciso renovar”, disse Éden.

“Foi um acerto a campanha do 13, a campanha colada com o presidente Lula, a campanha que reivindicou o bom governo do governador Rui Costa e que apostou na força da nossa militância e do nosso grupo”, completou o dirigente partidário.