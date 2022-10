Polícia Federal faz operação contra santinhos ilegais de Neto

A Polícia Federal (PF) realiza uma operação para apreender a origem dos santinhos que associam ilegalmente o rosto do ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) ao ex-presidente Lula. A operação ocorre na manhã deste domingo, 30, no bairro do Itaigara, na capital baiana, e foi deflagrada após punições do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) a chapa do ex-prefeito de Salvador.

>> Campanha de Neto comete crime eleitoral em distribuição de santinhos

O coordenador jurídico da Coligação Pela Bahia, Pelo Brasil, Pedro Scavuzzi, explicou que a legislação eleitoral proíbe a produção de materiais de campanha vinculando candidatos de coligações adversárias, como é o caso de Neto e Lula.

“Lula tem candidato na Bahia e é Jerônimo. A vinculação de Lula a outro candidato a governador no Estado, que não Jerônimo, é ilegal. Todos os santinhos e materiais que fazem isso são ilegais. Além disso, ações deferidas pela Justiça Eleitoral, como pedidos de investigação para apuração do crime tipificado no art. 323, CE, estão em curso. A Lei e a verdade devem prevalecer na disputa”, falou o advogado.

Em todo o estado foram apresentadas inúmeras denúncias e pedidos de busca e apreensão do material de propaganda eleitoral com a fotografia do candidato ao Governo do Estado ACM Neto e o candidato Lula na tentativa de ludibriar o eleitor sobre um suposto apoio.

Diversas lideranças políticas municipais estão divulgando, nas redes sociais, imagens dos santinhos que estão sendo distribuídos e que além de divulgar a falsa mensagem de apoio do candidato Lula, não indicam as informações exigidas pela Lei, com nítida padronização do material.

"Na porta do local de votação que estou, todos podem ver que há crime eleitoral, caixa 2, panfleto sem CNPJ e carro de som. É impressionante o desespero, tanto do presidente da República, que manda agora os comparsas atirarem contra o povo negro, quanto aqui na Bahia, que distribuem abertamente papel sem CNPJ, sem registro, porém o povo vai dar a resposta correta e dizer 'eu quero paz, quero a Bahia de mãos dadas com o Brasil", falou o governador Rui Costa neste domingo.