Quem abraça presidente que atira no povo, não merece voto, diz Rui

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), alfinetou o candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (UB), durante a votação deste domingo, 30. De acordo com Rui, o eleitor "vai saber dar a resposta nas urnas".

"Quem abraça presidente que atira em povo pobre e negro não merece o voto do povo baiano, por isso, tenho absoluta confiança que o povo baiano vai repetir o primeiro turno e cravar 13 para governador e 13 para presidente", disse Rui em entrevista à imprensa no colégio Luiz Viana, onde acompanhou a votação de Jerônimo Rodrigues, candidato do PT ao governo do estado.

Rui associou o comportamento do presidente Jair Bolsonaro (PL) à possível aproximação com o candidato ACM Neto (UB), bem como ao episódio da deputada federal, Carla Zambelli (PL) que perseguiu um homem negro, em São Paulo, com uma arma nas mãos.

Por outro lado, Carla Zambelli relatou que houve, na ocasião, um episódio de violência contra a mulher. O segurança da deputada bolsonarista, no entanto, acabou preso em flagrante por disparo de arma de fogo. Ele é um dos envolvidos na confusão deste sábado, 29.

"O povo vai dar a resposta correta e dizer 'eu quero paz, quero a Bahia de mãos dadas com o Brasil, quero Jerônimo de mãos dadas com Lula ajudando a Bahia", finalizou.