"Temos que dar um basta nessa afroconveniência", diz Silvio Humberto

No programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, desta quinta-feira, 29, o vereador de Salvador e candidato a deputado estadual, Silvio Humberto (PSB), comentou a polêmica racial envolvendo o candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), que se autodeclarou pardo ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e tem aparecido bronzeado durante a campanha eleitoral.

O debate acerca da autodeclaração de ACM Neto tem afetado mais a campanha do candidato ao demandar explicações por onde passa, além de servir como ferramenta de provocação dos adversários, que alegam oportunismo por parte do ex-prefeito. Em 2020, o TSE decidiu que a distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e do tempo de propaganda eleitoral gratuita deve ser proporcional ao total de candidatos negros que o partido apresentar ao pleito.

Para Silvio Humberto, o que existe é uma tentativa de afroconvenência por parte de ACM Neto.

“Essa tentativa da afroconveniência é uma das expressões dos privilégios da branquitude. ACM Neto é o exemplo típico desse privilégio, um que chegou a um nível de soberba de culpar o IBGE. Se você conhece a política, sabe quem deveriam ser os beneficiários – e certamente ele não é um deles. Então, ele é o exemplo dessa afroconveniência, quando a soberba dele o faz achar que pode até mudar de cor”, declarou o vereador.

"Isso é um debate interessante do ponto de vista da discussão sobre consciência negra. É importante a gente entender que a autodeclaração existe, mas o que a sociedade vai avaliar? Eu poderia me autodeclarar branco, logo a sociedade iria virar e perguntar 'sério?' Foi essa pergunta que a sociedade fez. As pessoas confudem, de forma equivocada ou deliberada pensando na cidade de Salvador é que não tem branco para encerrar a discussão sobre racismo. Com o fim da escravidão, o mito da democracia racial passou a regular as relações sociais. Se houvesse democracia racial esse país seria mais feliz, mais desenvolvido, com menos desigualdades. Sabemos a barreira da cor", acrescentou na entrevista ao Isso é Bahia.

O vereador e atual candidato a uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) seguiu com suas críticas ao ex-prefeito de Salvador, que bate o pé para para reforçar a sua autodeclaração como pardo e chegou até mesmo a criticar o IBGE por considerar pardo dentro do espectro de pessoas negras. A autodeclaração de ACM Neto foi um ponto bastante criticado no debate entre os candidatos ao governo nesta semana.

"O que causa espanto é que estamos falando de um gestor, de alguém que conhece políticas públicas. É alguém que você sabe o privilégio da cor, principalmente em uma cidade como Salvador. Você quer a cor agora, mas não quer as dores que acompanha essa cor. É isso que tem causado indignação e é um debate para além da cor. Vamos para o mercado de trabalho: vai Sílvio Humberto e ele (ACM Neto), que ganha o cargo?" Você não vai tirar o direito a pessoa se autodeclarar, mas o que isso significa para a politica? As pessoas precisam ter o entendimento de que gozam de privilégios em uma sociedade pigmentocrática e quanto mais claro você for, maior as suas possibilidade de ascenção. Essas tentativas da afroconveniência a gente tem que dar um basta", pontou Humberto.

As eleições para o governo da Bahia e também para escolher deputados acontece no próximo domingo, 2. O principal concorrente de ACM Neto é Jerônimo Rodrigues (PT).

A Tarde FM