AtlasIntel: Lula amplia margem de votos declarados na Bahia

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ampliou a preferência na Bahia e chegou a 72,5% dos votos válidos, segundo a nova pesquisa AtlasIntel/A TARDE, contra 71,2% registrados no levantamento anterior. Jair Bolsonaro (PL) teve queda de quase dois pontos percentuais, e foi a escolha de 27,5% dos eleitores.

Considerados votos totais, o petista teve 70%, enquanto o atual presidente 26,6%. Pessoas que vão votar em branco ou nulo ou não souberam responder representam 3,4%.

Diferença

A estabilidade da grande diferença que separa os dois candidatos atesta um cenário cristalizado, com pouca chance de alteração, segundo análise do CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, mesmo diante de fatos que aumentaram o termômetro das duas campanhas presidenciais nos últimos dias.

“Tivemos elementos muito fortes no noticiário, desde o Roberto Jefferson, esse escândalo do radiolão, até a questão das meninas venezuelanas, as ações contra o Bolsonaro por ter falado que elas eram prostitutas, enfim, muitos eventos que repercutiram para os dois candidatos, e, no final das contas, temos estabilidade, sem movimento muito forte de subida ou de queda, para qualquer um dos dois”, afirma.

Rejeição a Bolsonaro

O candidato Jair Bolsonaro, que nesta semana, em visita ao interior da Bahia declarou apoio ao candidato ACM Neto (União Brasil), viu sua rejeição aumentar no estado. O desempenho do atual presidente é reprovado por 70,5% dos eleitores, contra apenas 26,9% que aprovam a sua atuação. Outros 2,6% não souberam responder.

Entre as mulheres o índice de desaprovação é ainda maior e chega a 76,9%. Bolsonaro tem também a minoria do apoio em todas as regiões do estado. Em Juazeiro, Norte da Bahia, a rejeição chega a 76,4%.

A sondagem também mediu a preferência do eleitor do ponto de vista da religião e mais uma vez Jair Bolsonaro perde em todos os cenários. Lula tem a maioria dos votos entre católicos (76,6%), evangélicos (58,7%), praticantes de outras religiões (67,3%), crentes sem religião (72,4%) e agnósticos e ateus (69,6%).

O candidato do PT também leva a melhor quando considerada a renda dos entrevistados. O maior índice de votos é entre quem ganha até R$ 2 mil (79,6%).



O governo Jair Bolsonaro também não conta com prestígio da maioria dos baianos. A gestão federal é ruim ou péssima para 64,8% e ótimo e bom para 18,6%. Eleitores que acham regular somam 1,6%. Já os entrevistados que não souberam são 1,5%.