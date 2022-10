Auxílio Brasil e reajuste de salário mínimo são prioridades de Lula

Após ser eleito neste domingo, 31, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já teria duas prioridades: garantir a manutenção do programa Auxílio Brasil e reajustar o salário mínimo acima da inflação. No entanto, o programa do governo Bolsonaro deve voltar a ser chamado de Bolsa Família, marca histórica do partido.

Em agosto, o Auxílio Brasil subiu para R$ 600, porém, o programa só estaria garantido até o final deste ano. O presidente eleito terá que enfrentar o Congresso Nacional para aprovar Proposta de Emenda à Constituição (PEC) e garantir que o benefício permaneça nesse valor no próximo ano e drible o teto orçamentário.

Além da manutenção do programa que beneficia as pessoas de baixa renda, Lula também prometeu reajustar o salário mínimo acima da inflação. A última vez que isso aconteceu foi em 2019. O aumento seria de 1,3% acima da inflação. Hoje, a inflação prevista para este ano é de 5,6%. Dessa forma, o salário subiria 6,9%, de R$ 1.212 para R$ 1.296.

Mas isso não será uma tarefa tão fácil. Mais uma vez Lula terá que usar sua diplomacia para negociar com o Congresso Nacional, uma vez que cada R$ 1 de aumento no mínimo representa R$ 380 milhões a mais de gastos públicos.