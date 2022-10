Bolsonaro repete 1º turno e vence somente em duas cidades baianas

Dos 417 municípios baianos, em apenas duas delas, o atual presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) foi favorito. Em Luís Eduardo Magalhães, oeste da Bahia, o candidato do PL teve 58% dos votos. A outra cidade foi Buerarema, Baixo Sul baiano, onde Bolsonaro teve 60%.

O agronegócio é o segmento que ajuda a consolidar o apoio ao atual presidente, o que é visível no perfil do eleitorado nos dois municípios. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Luís Eduardo Magalhães tem a sétima maior economia da Bahia.

Buerarema tem uma alta produção artesanal de farinha de mandioca, vinda da agricultura familiar, bem como a produção agrícola do cacau e mandioca.

Em 2018, Bolsonaro venceu em quatro cidades baianas: Luís Eduardo Magalhães (58,80%), Buerarema (55,26%), Itapetinga (53,69%) e Teixeira de Freitas (50,97%).