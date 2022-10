Bolsonaro vence em Israel e Lula domina na Palestina

Assim como no segundo turno de 2018, Jair Bolsonaro (PL) teve mais votos em Israel do que o oponente neste domingo, 30.



No entanto, se há quatro anos Bolsonaro teve 77,3% em Israel, quando concorreu com Fernando Haddad (PT), dessa vez o percentual foi de 53,4% a seu favor, o que equivale a 405 votos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve 46% dos votos, equivalente a 353 votos.

O petista, por outro lado, foi o candidato mais votado na Palestina com bastante folga, 90,5% dos votos, enquanto Bolsonaro obteve 9,5%. Ramallah registrou 584 votos para o petista e 61 votos para o candidato do PL.

No primeiro turno deste pleito eleitoral, no dia 2 de outubro, Bolsonaro teve 45,97% dos votos em Israel, ante 39,36% de Lula. Naquele dia, Lula venceu na Palestina, com 84,8% dos votos, ante 7,4% de Bolsonaro.