Equipe de reportagem flagra assédio eleitoral no Mato Grosso do Sul

Em menos de 48 horas para a realização do segundo turno das eleições, os jornalistas Caco Barcellos e Chico Bahia flagraram um suposto caso de assédio eleitoral, no município de Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul. O episódio foi exibido no programa Profissão Repórter, da TV Globo, na noite desta terça-feira, 1º.

O caso ocorreu em uma reunião que contava com beneficiários do Auxílio Brasil. Eles foram convocados, de acordo com moradores da região, para serem pressionados a votar no atual líder do Executivo e então candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL), derrotado no pleito pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com a gravação, ao ver Caco entrando no local da reunião, uma mulher que disse ser assessora da secretária que organizou o encontro, afirmou: “ [A reunião] tem a ver de demonstrar o que o presidente [ Bolsonaro] e o governador [Eduardo Riedel (PSDB)] estão fazendo pelas pessoas”.

Ao ser questionada sobre o motivo da reunião com os beneficiários na semana do segundo turno, a secretária afirmou que "teria que mandar listas para o Ministério de Desenvolvimento Social”.

Durante a ação da reportagem, todas as pessoas que estavam no local se levantaram para ir embora. Caco tentou entrevistar algumas e um homem tentou impedi-lo: “É melhor vocês ficarem na sua”, esbravejou.

De acordo com testemunhas que aceitaram falar com a reportagem, as reuniões teriam sido iniciadas três dias antes da realização do segundo turno, que foram realizadas no último domingo, 30.

Horas depois de coletar as declarações das moradoras, uma pessoa ligou para Caco alertando a reportagem para sair da cidade e ameaçando os jornalistas. Veja a reportagem completa abaixo:

VALE VER: No #ProfissãoRepórter, Caco Barcellos flagra ação de compra de votos pela prefeitura de Coronel Sapucaia (MS) com beneficiários do Auxílio Brasil, a poucas horas das #Eleições2022. Mais: a reportagem rendeu ao jornalista uma ameaça enquanto ainda estava na cidade 🤨 pic.twitter.com/6KdCtzAHI4 — Jeff Nascimento (@jnascim) November 2, 2022