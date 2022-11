Governadores determinam atuação da PM na liberação de rodovias

Os governadores dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais determinaram a atuação da Polícia Militar (PM) na liberação das rodovias ocupadas por manifestantes bolsonaristas que se recusam a aceitar o resultado do segundo turno das eleições.

Normalmente, a tarefa cabe à Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou que a PM possui "plenas atribuições constitucionais e legais para atuar" na situação.

Em uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira, 1º, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), considerou os bloqueios inadmissíveis e disse que o Ministério Público (MP) e Polícia Militar (PMESP) já foram acionados para desbloqueio das vias.

"Bloqueio de estradas é inadmissível. As pessoas têm o direito de ir e vir", escreveu o mandatário paulista em suas redes sociais.

O governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), declarou que é preciso respeitar o resultado das urnas e informou que deu ordem para que o Batalhão de Choque da Polícia Militar (BPChq) desobstrua as estradas em apoio à PRF.

"É preciso respeitar o resultado das urnas; quem foi vitorioso precisa ter a tranquilidade de reunir forças e trabalhar pelo Brasil", afirmou o chefe do Executivo fluminense.

Em Minas Gerais, o governador reeleito Romeu Zema (Novo) disse que a PM vai auxiliar na liberação das rodovias e informou que já solicitou à Justiça a tomada de decisões cabíveis.

"Já solicitei às nossas forças de segurança que tomem as medidas necessárias para desobstruir qualquer via ou estrada que esteja interditada por manifestações. A eleição já acabou e, agora, nós temos que assegurar o direito de todos de ir e vir e também que as mercadorias cheguem onde precisa para não haver desabastecimento. Vamos cumprir a lei", disse Zema.

No Rio Grande do Sul, um gabinete de crise foi montado para monitorar os bloqueios. A Brigada Militar foi acionada e auxiliará a PRD na desobstrução das rodovias estaduais e federais.