Grupo de WhatsApp em Rondônia sugere vaquinha para matar Lula

Um grupo de rondonienses querem fazer uma “vaquinha” para contratar um atirador profissional a fim de matar o presidente da República eleito no último domingo, 30, Luiz Inácio Lula da Silva, com um tiro na cabeça.

Em um grupo que foi formado para organizar protestos nas estradas de Rondônia, um número com o DDD 69 sugeriu: “Ô pessoal do grupo, quem apoia nós fazermos uma “vaquinha” para pagar um 'sniper' para matar o Lula com um tiro na cabeça?”.

Outro integrante do grupo perguntou: “Qual o valor, eu apoio”.

As imagens das mensagens foram enviadas para as autoridades competentes com os nomes e números dos integrantes envolvidos na conversa divulgada