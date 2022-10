Lula mantém hegemonia na Bahia, aponta AtlasIntel

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, manteve a performance hegemônica na Bahia. A pesquisa AtlasIntel indica leve crescimento no índice de aprovação, 71,2% dos votos válidos, contra 70,9% registrados no levantamento anterior, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Jair Bolsonaro (PL) oscilou para baixo, de 29,1% para 28,8%.O CEO da AtlasIntel, Andrei Roman, entende que nem mesmo eventuais casos de repercussão nesta reta final das eleições, como o ataque armado do ex-deputado federal Roberto Jefferson, apoiador de Bolsonaro, podem alterar o quadro presidencial na Bahia.



“Uma eleição altamente polarizada, difícil para ter qualquer tipo de impacto de última hora, mesmo com esses eventos negativos para o Bolsonaro, caso Roberto Jefferson, a acusação de pedofilia, salário mínimo, apesar disso, ele segue resiliente, até porque a base dele é muito sólida. É difícil, no entanto, ele conseguir os votos que faltam [na Bahia] para virar a eleição”, ponderou.

A pesquisa AtlasIntel trouxe ainda elevados índices de rejeição de Bolsonaro e do governo federal. O desempenho do atual presidente é reprovado por 68,4% e aprovado por apenas 28,3%. Na avaliação, 64,3% consideram o governo federal ruim/péssimo, 18,5% acham ótimo/bom e 16,1% entendem ser regular.