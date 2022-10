Lula vence as eleições em grande parte da Oceania

Resultados das urnas eleitorais no exterior foram divulgados na manhã deste domingo (horário de Brasília) indicando a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou Jair Bolsonaro (PL).

O resultado parcial mantem o candidato Lula a frente de Bolsonao no exterior. Ao final da apuração o TSE dilvulgara a totalidade dos votos em conjunto com a apuração nacional. No entanto, é praxe que os boletins sejam impressos e anexados do lado de fora das seções após o encerramento da votação

Atraves do aplicativo Boletim na Mão, do TSE, é possível escanear o QR Code e verificar a autenticidade dos boletins. No portal dos resultados das eleições do TSE, também ficam disponíveis todas as seções eleitorais no exterior, que serão atualizadas com os resultados finais até o fim da apuração.

Oceania Nova Zelândia pelo fuso horário de 16 horas à frente do Brasil, as urnas de Wellington, capital neozelandesa, são as primeiras a abrirem e fecharem nas eleições. Elas apontaram a vitória de Lula nas quatro seções eleitorais da cidade, com 389 votos; Jair Bolsonaro obteve 164 votos.

Austrália Lula se manteve na frente: foram 2.206 votos contra 1.392 de Bolsonaro. Em Brisbane, o petista obteve 851 votos, e o atual presidente, 471. Lula também venceu nas seções de Camberra, com 764 votos. Bolsonaro recebeu 304.