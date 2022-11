Ministro nomeia Alckmin e formaliza início da transição entre governos

A transição entre os governos de Jair Bolsonaro (PL) e do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi oficializada na manhã desta sexta-feira, 4, com a nomeação do futuro vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), para o Cargo Especial de Transição Governamental. Publicada no Diário Oficial da União (DOU), a portaria foi assinada pelo Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP).

A transição dos governos teve início informal nesta quinta-feira, 3, quando Alckmin, indicado por Lula para representar e coordenar a equipe do próximo mandato, participou de uma reunião com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, com o general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, e com uma equipe de assessores do governo Bolsonaro. O encontro aconteceu no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo.

Com o objetivo de analisar as contas públicas e planificar as primeiras medidas adotadas a partir de 2023, o processo de transição começará efetivamente na próxima segunda-feira, 7, quando Lula retornará de sua folga pós-eleição. Até 50 pessoas com cargos podem ser nomeadas para trabalhar na transição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, a partir da próxima semana.

O ex-governador de São Paulo não descartou mais nomes e destacou a possibilidade de que os partidos que apoiaram Lula no 1º e 2º turnos das eleições também integrem o grupo de trabalho.