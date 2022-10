Segundo boletim do TRE aponta 65 urnas substituídas na Bahia

Das mais de 38 mil urnas eletrônicas preparadas pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) para este 2º turno das eleições, 65 precisaram ser substituídas. As trocas ocorreram em 42 cidades, incluindo a capital, onde o TRE baiano substituiu dois equipamentos. O balanço corresponde às primeiras quatro horas da realização do pleito, iniciado às 8h deste domingo, 30.

O município com maior número de ocorrências atendidas pelos técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI) do TRE-BA é Porto Seguro, onde foram necessárias cinco substituições. Outros quatro registros foram atendidos em Entre Rios. A lista segue com Wenceslau Guimarães, Cachoeira e Tucano, com três substituições, cada.

As demais substituições foram realizadas nas cidades de Aracatu (1), Baianópolis (1), Brejolândia (1), Brumado (1), Buerarema (1), Camamu (1), Conceição do Coité (1), Curaçá (1), Feira de Santana (1), Guanambi (1), Itiruçu (2), Jacaraci (2), Jacobina (2), Jaguaquara (1), Jequié (2), Jeremoabo (2), Juazeiro (1), Lamarão (1), Macajuba (1), Malhada de Pedras (1), Maracás (1), Paramirim (2), Remanso (1), Ribeira do Pombal (2), Rodelas (1), Ruy Barbosa (1), Santa Bárbara (1), Santo Antônio de Jesus (2), São Félix (1), Senhor do Bonfim (2), Serra Dourada (1), Serrolândia (1), Teolândia (1), Ubatã (1), Varzedo (1) e Vereda (1).

No primeiro boletim em que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) divulgou neste domingo, 30, foi informada a substituição de urnas eletrônicas em seções eleitorais de 12 municípios do estado, incluindo Salvador. Ao todo, 16 urnas precisaram ser substituídas. O maior número de trocas até o momento tinha sido em Wenceslau Guimarães.

A votação teve início em todo o estado às 8h. Antes da abertura da seção para entrada dos eleitores, os mesários emitiram a zerésima em suas respectivas urnas eletrônicas. O documento comprova a ausência de votos nos equipamentos.