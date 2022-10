TSE imprime zerésima e atesta integridade do sistema eleitoral

Em mais uma etapa no intuito de dar transparência às eleições, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou na tarde deste sábado a emissão do relatório da zerésima do sistema de totalização de votos para presidentes. Nos estados onde acontecerá o segundo turno, como é o caso da Bahia, o Tribunal Regional Eleitoral foi quem ficou responsável pela emissão da zerézima.

De acordo com comunicado do TSE, o relatório, que foi impresso na presença de todos, demonstrou que não há votos computados para qualquer um dos candidatos que disputam o cargo de presidente da República no segundo turno. Os representantes das entidades presentes na cerimônia foram convidados a assinar esse documento de verificação.

Dentre os assinantes do documento estava o representante das Forças Armadas. Nos meses que antecederam a eleição, o Ministério da Defesa, assim como o presidente Jair Bolsonaro (PL) queriam que representantes dos militares tivesse um maior protagonismo no acompanhamento do processo eleitoral. Os militares até realizaram uma auditoria no primeiro turno, mas nada foi comunicado após a primeira rodada de votação.

Além da emissão da zerézima, a Secretaria de Tecnologia da Informação (STI) do TSE realizou neste sábado a aferição dos sistemas de Gerenciamento de Totalização (SISTOT), Receptor de Arquivos de Urnas (RecArquivos), Informação de Arquivos de Urna (InfoArquivos) e Transportador WEB. O evento foi aberto à imprensa e os técnicos comprovaram aos presentes que os sistemas permanecem lacrados.

Além de jornalistas, acompanharam a verificação dos sistemas representantes da Polícia Federal, Procuradoria Geral Eleitoral (PGE), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Forças Armadas, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e dos partidos políticos PV, PCdoB e Cidadania.

Essa cerimônia está prevista na Resolução TSE nº 23.673/2021, que trata dos procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. O evento foi conduzido por Alberto Cavalcante, chefe da Seção de Totalização e Divulgação de Resultados (SeTot) da STI, e ocorreu também na véspera do primeiro turno das Eleições 2022.