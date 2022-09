Vídeo: Joaquim Barbosa declara voto em Lula no 1º turno

O ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa enviou uma série de vídeos à campanha do PT nos quais declara voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defende a segurança do processo eleitoral e critica o presidente Jair Bolsonaro (PL).

"É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar essa eleição no próximo domingo", diz Barbosa.

Veja o vídeo:

null Reprodução | Twitter

O magistrado, que fora indicado ao Supremo pelo próprio Lula, em sua atuação na Corte foi o relator do “Mensalão”, processo que julgou o escândalo de compra de votos que ameaçou derrubar o governo do ex-presidente em 2005.



Em um dos vídeos, Barbosa lembra que foi integrante do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e que, por ter composto a corte, assegura a segurança e transparência das eleições, além da capacidade de acompanhamento do processo, que não pode ser questionada.

Críticas a Bolsonaro

O ex-presidente do STF e do TSE usou palavras duras para criticar o presidente Jair Bolsonaro, a quem chamou de “ser humano abjeto”.

“Em 2018, eu alertei os brasileiros de que Jair Bolsonaro seria uma péssima escolha para a Presidência da República. Bolsonaro não é um homem sério, não serve para governar um país como o nosso, não está à altura, não tem dignidade para ocupar um cargo dessa relevância”, disse.

"Nas grandes democracias, Bolsonaro é visto como um ser humano abjeto, desprezível, uma pessoa a ser evitada. Esse isolamento internacional é muito ruim para o nosso país. Nós perdemos muitas oportunidades com isso. É preciso votar já em Lula no primeiro turno para encerrar já essa eleição no próximo domingo”, afirmou o ex-ministro do STF.