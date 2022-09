Em Londres, Bolsonaro volta a dizer que ganha no 1º turno

O presidente Jair Bolsonaro (PL) chegou, na manhã deste domingo, 18, à cidade de Londres, para acompanhar a despedida de Elizabeth II. Antes de se dirigir à cerimônia, o presidente discursou para apoiadores da sacada da residência do embaixador brasileiro em Londres, Fred Arruda.

Bolsonaro iniciou a fala dizendo que a sua visita ocorre em um momento de pesar pela morte de Elizabeth e disse ter "profundo respeito pela família da rainha e pelo povo do Reino Unido". Em seguida, o candidato à reeleição mudou o tom e falou sobre o contexto político no Brasil e sobre suas bandeiras de campanha, como combate a liberação das drogas e a legalização do aborto.

O mandatário voltou a mencionar uma vitória em primeiro turno, embora apareça atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenção de voto.

“Esse é o sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Em qualquer lugar que eu vá, para quem conhece aqui… ontem eu estive no interior de Pernambuco e a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno”, disse.

"A nossa bandeira sempre será dessas cores que temos aqui, verde e amarela", afirmou, ao lado de bandeira do Brasil a meio mastro. A frase faz uma referência a uma expressão popular entre seus apoiadores, de que a bandeira brasileira "jamais será vermelha", cor associada ao comunismo e ao PT.

Confira o vídeo do momento:

null Reprodução | Twitter

Bolsonaro chegou à Londres acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, do pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e do padre Paulo Antônio de Araújo.

A comitiva presidencial inclui ainda o filho do presidente e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PL-SP), e Fabio Wajngarten, ex-secretário de comunicação do governo Bolsonaro e membro da campanha de Bolsonaro à reeleição.

Segundo o Estado de Minas, ao serem questionados sobre Bolsonaro falar em campanha eleitoral em meio às cerimônias fúnebres da rainha, Wajngarten argumentou que o presidente iniciou sua fala hoje falando do funeral. Malafaia, por outro lado, disse que não dá para "fingir que não está tendo um processo eleitoral no Brasil".

Protestos

Bolsonaro teve uma recepção calorosa no Reino Unido. De acordo com o Globo, a polícia londrina informou que, em média, 150 apoiadores acompanharam a fala do presidente na residência do embaixador.

No entanto, após o discurso, parte do grupo hostilizou jornalistas brasileiros que estavam no local, entre eles a equipe da BBC News Brasil. Houve xingamentos, gritos e acusações de parcialidade. Não houve registro de violência física contra os jornalistas.

Em seguida, policiais londrinos passaram a escoltar os jornalistas. Quase duas horas depois, um pequeno grupo de manifestantes fez um protesto contra Bolsonaro. Os cartazes em inglês traziam dizeres como "Parem Bolsonaro pelo futuro do planeta" e "Bolsonaro é uma ameaça ao planeta e à humanidade".

Após o discurso, parte do grupo e bolsonaristas hostilizou jornalistas brasileiros que estavam no local | Foto: Laís Alegretti | BBC News Brasil

Cerimônia

Além de Bolsonaro, diversos líderes mundiais já chegaram a Londres para as cerimônias em torno do funeral da rainha. Entre eles, Joe Biden (presidente americano), Justin Trudeau (primeiro-ministro canadense) e Jacinda Ardern (primeira-ministra neozelandesa).