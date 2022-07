Evento de Jerônimo em Salvador é cancelado por causa da chuva

O evento do pré-candidato do PT ao Governo do Estado, Jerônimo Rodrigues, que aconteceria nesta noite no Bairro da Paz, em Salvador, foi cancelado devido às fortes chuvas na capital baiana na tarde desta segunda-feira.

O evento desta noite tinha como objetivo ouvir demandas e expectativas dos moradores do bairro soteropolitano para a montagem do programa de governo de Jerônimo.

O “Esquenta PGP”, nome que os eventos de pré-campanha do petista têm recebido, que está programado para acontecer em Sete de Abril nesta terça, 19, está confirmado.