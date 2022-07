Geraldo Júnior afirma que "vai dar PT de novo" em eleição na Bahia

Durante o evento de oficialização da candidatura de Jerônimo Rodrigues (PT) ao Governo do Estado, neste sábado, 30, no Parque de Exposições, em Salvador, o candidato a vice-governador e presidente da Câmara Municipal de Salvador, Geraldo Júnior (MDB), afirmou que nas eleições "vai dar PT de novo".

Geraldo ainda disse que, caso seja eleito, o novo governo irá continuar os projetos iniciados por Rui Costa (PT). "Continuaremos transformando e cuidando da vida das pessoas. O governador Rui Costa realiza obras estruturantes no interior e na capital do estado E temos 22 hospitais na Bahia e 26 policlínicas, sendo duas na capital”, disse.

Reforçando uma promessa de campanha, Jerônimo Rodrigues disse criar programas que "fortaleçam ainda mais a agricultura familiar".

Rui Costa também discursou e disse que a mudança de gestão, iniciada com Jaques Wagner, em 2006, melhorou a forma de governar o estado. “Na Bahia, Jaques Wagner iniciou a virada e tirou do poder a ‘panelinha’ que governava o nosso estado. E nosso grupo mudou o jeito de administrar a Bahia e cuida das pessoas que precisam”, pontuou.

Jerônimo Rodrigues foi oficializado neste sábado, 30, como candidato do PT ao Governo do Estado. O lançamento da chapa, que tem Geraldo Junior (MDB) como vice, e Otto Alencar (PSD) disputando a reeleição ao Senado, reuniu milhares de pessoas no Parque de Exposições e contou com a presença de um grande número de deputados estaduais e federais.