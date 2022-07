Geraldo Júnior diz que Prefeitura não recuperou o Carnaval do Centro

A possibilidade de criação de um novo circuito do Carnaval na Boca do Rio, como planeja a Prefeitura de Salvador, tem repercutido na cena política baiana. Antes de qualquer alteração na festa, o presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior (MDB), cobrou ações para valorizar o circuito do Campo Grande.



“O Carnaval do centro acabou e a Prefeitura nada fez para recuperar o prestígio do circuito Osmar, tão importante nos anos 80. Não podemos discutir uma ampliação sem resolver os problemas existentes e a Câmara Municipal, sem dúvida alguma, é uma instância essencial nessas discussões”.

O presidente da Câmara Municipal afirmou ainda que tem uma “forte ligação de amizade” com o setor do entretenimento, para ele, o mais prejudicado durante a pandemia, e considera que qualquer mudança no Carnaval tem que acontecer por meio de um “debate amplo”.

“Não podemos admitir que fiquemos de fora dessa questão. Temos uma frente parlamentar, presidida por Carballal, que está licenciado, mas o vereador Randerson que o substitui está tocando o colegiado interinamente. Além disso, a comissão de Planejamento Urbano, também presidida por Randerson, deve ser ouvida pelos impactos na vizinhança no Boca do Rio e adjacências”, explicou. Geraldo Júnior.